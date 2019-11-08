Копенгаген, , 19:48 — REGNUM Согласно новому отчету Danmarks Statistik (Статистика Дании), впервые в истории страны число жителей острова Зеландия превысило количество населения Ютландии. Так, на полуострове проживает 2 642 180 человек, а на столичном острове — 2 646 379.

Это объясняется тем, что население Зеландии за последнее десятилетие увеличилось на 190 тысяч человек, что вдвое превышает аналогичный показатель континентальной Дании. По словам экономического консультанта в Dansk Byggeri Якоба Хангора, население росло в основном в крупных городах и их окрестностях. Только в муниципалитете Копенгагена число жителей за последние десять лет возросло на 106 тысяч. В Ютландии же прирост населения происходил за счет развития восточных городов полуострова: Рандерса, Орхуса, Силькеборга, Скандеборга и Хорсенса. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten. (Юлландс-Постен).

Якоб Хангор считает, что процесс урбанизации в Дании продолжится, поскольку города предоставляют более комфортные условия для жизни и больше карьерных перспектив, чем провинциальные муниципалитеты страны.