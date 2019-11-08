Москва, , 19:36 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк смог устранить временные затруднения при проведении операций в приложении и банкоматах. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что в электронных системах Сбербанка произошел сбой, из-за которого некоторые клиенты банки испытывали трудности при проведении операций по вкладам в мобильном приложении и банкоматах. Неполадки наблюдались с 16:00 по московскому времени.

На данный момент все электронные системы Сберанка работаю в штатном режиме и последствия сбоя устранены.

Кредитная организация принесла клиентам извинения за неудобства при пользовании сервисом банка.