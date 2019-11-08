Салехард, , 19:23 — REGNUM На Ямале с января 2020 года для учащихся в колледжах представителей коренных народов Севера будет выплачиваться новая стипендия — 10 тыс. рублей в месяц. Правда, только тем, кто учится без троек. Об этом сообщила директор регионального департамента по делам КМНС Инна Сотруева на пресс-конференции 8 ноября.

Школьники из числа КМНС, сдавшие госэкзамен не менее чем на 80 баллов, будут получать образовательные сертификаты, которыми можно будет оплатить дальнейшую учёбу в колледжах по популярным специальностям — сёстринское дело, автомеханик, юриспруденция и так далее.

Также повысится размер дополнительной социальной стипендии с 1 тыс. рублей до 4,5 тыс. рублей в месяц. Студентам из числа КМНС будут возмещать расходы за аренду жилья в сумме 2 тыс. рублей в месяц.