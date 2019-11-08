Вена, , 19:22 — REGNUM Об освобождении под залог бывшего чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо сообщили 8 ноября в Земельнрм суде Вены.

Уточняется, что Мазо освобождён до решения по поводу его экстрадиции в Испанию. Бывший чиновник должен жить по своему адресу в Вене. Сумма залога составляет €25 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мазо, который объявлен Россией в международный розыск по делу о крупном хищении, был задержан 7 ноября в Вене.

Претензии к Мазо имеют не только Россия, но и Испания. Его подозревают в незаконном приобретении недвижимости на территории этой страны.

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