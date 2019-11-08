Харьков, Украина, 8 ноября 2019, 19:36 — REGNUM Второй апелляционный административный суд Харькова отклонил жалобу местных властей касательно незаконности переименования проспекта Григоренко в Маршала Жукова, сообщило 8 ноября информационное агентство «Укринформ».
Постановление может быть обжаловано в Верховном суде в течение одного месяца.
Отметим, что вскоре после заседания суда, трое неизвестных напали на улице на заместителя директора юридического департамента Харьковского городского совета Константина Прокопьева, который выступал за возвращение проспекту имени советского маршала. Злоумышленники облили юриста зелёнкой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские неонацисты начали жечь цветы, принесённые жителями Одессы к стене, на которой был размещён барельеф Георгия Жукова. В МИД РФ сравнили радикалов со зверьём.
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