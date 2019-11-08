Харьков, Украина, , 19:36 — REGNUM Второй апелляционный административный суд Харькова отклонил жалобу местных властей касательно незаконности переименования проспекта Григоренко в Маршала Жукова, сообщило 8 ноября информационное агентство «Укринформ».

"Горсовет просил отменить решение первой инстанции о незаконности переименования и вынести новое. Суд решение отменил, но принял новое — по сути такое же», — рассказал журналистам депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

Постановление может быть обжаловано в Верховном суде в течение одного месяца.

Отметим, что вскоре после заседания суда, трое неизвестных напали на улице на заместителя директора юридического департамента Харьковского городского совета Константина Прокопьева, который выступал за возвращение проспекту имени советского маршала. Злоумышленники облили юриста зелёнкой.

«Трое неизвестных напали на него сзади и облили лицо зелёнкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших. На данный момент замдиректора департамента доставили на обследование в городскую клиническую больницу № 14», — рассказали в пресс-службе городского совета Харькова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские неонацисты начали жечь цветы, принесённые жителями Одессы к стене, на которой был размещён барельеф Георгия Жукова. В МИД РФ сравнили радикалов со зверьём.

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