Купертино, США, , 19:02 — REGNUM Количество видеоигр в библиотеке сервиса Apple Arcade увеличилось до 100. Сегодня, 8 ноября, в ней появилось ещё шесть игр. Об этом сообщил официальный сайт проекта.

Подписчикам стали доступны такие проекты, как Sociable Soccer, UFO on Tape: First Contact (продолжение игры, ранее выпущенной для iOS), Takeshi & Hiroshi (ролевая игра про двух братьев), Guildlings (приключенческая игра в смешанном жанре), Discolored (атмосферная приключенческая игра о цвете) и Marble It Up: Mayhem (платформер-головоломка).

Apple запустила игровой сервис Arcade 21 сентября 2019 года, стоимость ежемесячной абонентской платы составляет $4,99. Его пользователи могут сыграть в игры таких студий, как Konami, Ubisoft, Lego и других.

