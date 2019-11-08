Екатеринбург, , 18:58 — REGNUM Порядка десяти тысяч студентов и выпускников вузов и колледжей Екатеринбурга и Свердловской области стали на шаг ближе к успешной карьере. Свои возможности им представили 40 компаний-работодателей. Городская «Ночь карьеры» проходит 8 ноября в центре Екатеринбурга. Организатором проекта стал Уральский федеральный университет. Впервые «Ночь карьеры» проходит при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Росмолодежи.

В торжественном открытии «Ночи карьеры» приняли участие заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров, председатель Союза студентов УрФУ, организатор «Ночи карьеры» Ойбек Партов.

«Мероприятие отличает интерактивный формат знакомства студентов с потенциальными работодателями: участники узнают о перспективах в неформальной обстановке, посещают мастер-классы по гибким навыкам, серию воркшопов и экспресс-собеседований. В 2019 году мы организовали самую массовую «Ночь карьеры» в Екатеринбурге и уже весной готовы масштабировать опыт УрФУ на федеральном уровне», — отметил Дмитрий Бугров.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков подчеркнул, что вопрос профориентации молодежи — это один из ключевых приоритетов деятельности организации, задача — помочь молодым людям выбрать карьерное направление и сделать первые шаги на своем профессиональном пути.

Он напомнил, что идея о масштабировании опыта УрФУ по проведению студенческого карьерного мероприятия была поддержана Президентом России. Весной 2020 года состоится всероссийская акция «Ночь карьеры», организатором которой выступит президентская платформа «Россия — страна возможностей» при поддержке Минобрнауки России и ведущих вузов страны.

«Акция пройдет в 30 городах России, среди которых Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Владивосток. На всероссийском мероприятии «Ночь карьеры» мы ожидаем более 50 тысяч студентов-участников и планируем привлечь к акции около 200 федеральных и региональных компаний-работодателей. Уверен, что нам удастся транслировать позитивный опыт УрФУ в другие регионы и предоставить молодым людям еще больше возможностей для построения своей карьеры», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Как сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей», в течение пяти часов участники «Ночи карьеры» учатся основам управления IT-проектами, применения agile в производстве, продвижения личного бренда, узнают о трендах в банкинге и телекоммуникациях. Почти два десятка мастер-классов компаний-партнеров помогут студентам качественно подготовиться к трудоустройству.

Перспективами открытия собственного бизнеса и опытом по преодолению трудностей с участниками «Ночи карьеры» делятся известные в Екатеринбурге предприниматели. По словам экспертов, главное в личном деле — на собственном опыте погрузиться во все процессы предприятия. В этом студентам помогают массовые воркшопы. Интересно, что популярностью пользуются не только цифровые и высокотехнологичные активности, но и мастер-классы из сферы услуг и быта: гости карьерного события с удовольствием учатся собирать бутоньерки, выполнять маникюр и правильно готовить кофе.

Вакансии и стажировки участникам «Ночи карьеры» предложили ведущие работодатели Урала, в том числе Трубная металлургическая компания, Росатом, Сбербанк, Мегафон, СКБ-Банк, «Северсталь», Уральский банк реконструкции и развития, Schlumberger, UMA. tech, AB InBev Efes.