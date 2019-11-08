Аддис-Абеба, , 18:52 — REGNUM Высший совет по делам ислама в Эфиопии призвал мусульманскую общину объединиться со своими немусульманскими братьями и сестрами, чтобы поддержать мир в стране и молиться, чтобы нация преодолела стоящие перед ней проблемы. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Мусульмане всего мира 9 ноября отметят 1494-й день рождения пророка Мухаммеда (Мавлида). В сообщении Совета, которое он направил СМИ в связи с Мавлидом, президент Совета муфтий Эфиопии Хаджи Омар Идрис заявил, что религиозные праздники заложили основы мира, терпимости и сосуществования в стране, помимо лишь религиозных ценностей. Муфтий Омар заявил, что необходимо поддерживать непрерывность общинного соблюдения религиозных праздников, с тем чтобы разрешать конфликты между людьми разного происхождения и вероисповедания.

Он отметил, что присутствие последователей других религий на церемонии Мавлид показывает огромную важность этого события для поддержания давней ценности терпимости и взаимного существования эфиопского общества. Что касается восстановления региональных исламских советов, муфтий сообщил, что новое руководство Совета прилагает большие усилия по реформированию местных советов с учетом интересов верующих.