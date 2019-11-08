Москва, , 18:45 — REGNUM Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, устроившего пожар в квартире, в результате которого погибли три человека. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как было установлено в ходе судебного процесса, 32-летний житель Московской области в феврале 2018 года поджёг две комнаты квартиры своей бывшей сожительницы при помощи аэрозольного баллона с горючей жидкостью.

В квартире на тот момент спали семь человек, в том числе трое малолетних детей. Чтобы лишить их возможности спастись, мужчина свалил у выхода из квартиры вещи и также поджёг их.

В результате пожара одна женщина погибла в квартире, два человека выпрыгнули из окон с высоты шестого этажа и скончались от травм. Один мужчина и трое детей были спасены.

Суд признал злоумышленника виновным в убийстве трёх человек, совершённом с особой жестокостью и общеопасным способом, а также покушении на убийство троих детей, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.