Москва, , 18:29 — REGNUM Русская православная церковь глубоко опечалена решением патриарха Александрийского и всей Африки Феодора Второго признать главу Православной церкви Украины Епифания Думенко и внести его в диптих. Об этом 8 ноября сообщил замруководителя синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви», — сказала Балашов.

Напомним, 8 ноября стало известно, что патриарх Феодор во время пятничной литургии помянул Епифания Думенко как предстоятеля «новой церкви» Украины. Чуть позднее Александрийский патриархат официально сообщил о внесении Епифания в диптих как предстоятеля одной из поместных православных церквей.