Цхинвал, , 18:23 — REGNUM По инициативе общественной организации «Адамон ныфс» в министерстве образования и науки Южной Осетии состоялась встреча психологов общеобразовательных школ и детских садов. Основной темой встречи стал вопрос создания Ассоциации психологов. Об этом 8 ноября сообщает ИА «Рес».

С инициативой создания в Южной Осетии ассоциации психологов выступила кандидат психологических наук, доцент, практический психолог Лариса Хабаева, которая задействована в проекте организации по оказанию психологической помощи населению. Министр образования и науки Натали Гассиева, в свою очередь, призвала психологов поддержать эту идею.

В ходе встречи участники обсудили перспективы разработки плана работы, который бы поспособствовал оздоровлению населения, нуждающегося в психологической помощи.

Как сообщало 9 октября ИА REGNUM, общественная организация «Адамон ныфс» запустила проект «Психологи за здоровье нации». В Цхинвале, в офисе организации открылся кабинет психолога, где на безвозмездной основе желающим оказывается квалифицированная помощь.

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