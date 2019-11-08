София, , 18:19 — REGNUM «Мы решительно осуждаем действия руководства Польши, направленные на осквернение памяти солдат и офицеров Красной Армии, которые ценой собственной жизни принесли освобождение польскому народу от «коричневой чумы» и сыграли решающую роль в Победе над фашизмом», — сказано в резолюции состоявшейся 26−27 октября в болгарской Варне 2-й конференции Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ).

Представители компартий, антиимпериалистических и антифашистских организаций Болгарии, Белоруссии, России, Германии, Австрии, Сербии, Польши, Турции, Перу, и ДНР осудили попытки властей Польши переписать историю, исказить и пересмотреть итоги Второй мировой войны, а также «героизации противников Красной Армии, т. е. фактически пособников нацизма».

«Мы считаем недопустимым использование польскими властями, взявшими на вооружение методы геббельсовской пропаганды, трагедии в Катыни (Смоленская обл. России) и Медном (Тверская обл. России) для масштабной фальсификации истории, очернения руководства Советского Союза и раскручивания антисоветской и антироссийской истерии», — сказано в резолюции конференции.

Её участники потребовали от польского правительства прекратить помогать США в подготовке военной агрессии против России и её союзников. Также осуждена практика чествования бывших пособников гитлеровских оккупантов в Эстонии, Латвии и Литве. Осуждена борьба с памятниками в постсоветской Прибалтике.

«Мы требуем, чтобы польское руководство отменило закон о запрете «коммунизма как тоталитарного строя» и прекратило преследование коммунистов — сторонников восстановления справедливого социалистического общества в Польше и подлинных борцов против империализма, войны и фашизма, — сказано в документе. — Мы обращаемся ко всем прогрессивным силам разных стран мира выступить с осуждением решения руководства Польши по сносу памятников советским воинам-освободителям».