Североуральск, Свердловская область, , 18:15 — REGNUM В Североуральске (Свердловская область) выписали штраф транспортной компании, в которой не были трудоустроены работники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После проверки обнаружилось, что организация нарушала законодательство. Оказалось, что кондукторы не были официально трудоустроены, и на их работу не было соответствующих документов.

Также было выявлено, что используемый для перевозки пассажиров автобус не был включен в реестр транспортных средств, а сам водитель тоже не был трудоустроен. Наконец, медицинские приборы для предрейсового осмотра не проходили проверку.

Арбитражный суд Свердловской области согласился с позицией прокуратуры и оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму пресекли 1,5 тысячи нарушений в сфере пассажироперевозок за последние четыре месяца. На спецстоянку было отправлено 4 автобуса.

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