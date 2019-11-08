8 ноября 2019 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM В Петербурге представили два городских автобуса, окрашенные в цвета футбольного клуба «Зенит». Возможно, в ближайшем будущем не только автобусы, но и вообще весь наземный общественный транспорт Северной столицы может приобрести единый цвет.

Зенитовские автобусы на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петербургское госучреждение «Организатор перевозок» провело на своем сайте опрос жителей города о том, какой единый цвет должен иметь общественный транспорт города. Победило предложение выбрать для этой цели яркий лазурный цвет, который используется в качестве одного из брендовых цветов ФК «Зенит».

Зенитовский автобус на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM Зенитовский автобус на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

На обсуждение горожан были предложены пять цветов: сине-голубой, цвет морской волны, яркий лазурный, белый и желтый. В голосовании приняли участие около 25 тысяч человек. Ярко-лазурный цвет набрал почти 40% голосов, оказавшись безусловным лидером.

Сегодня в одном из «зенитовских» (по цвету) автобусов по Невскому проспекту до Дворцовой площади проехали игроки «Зенита» во главе с главным тренером команды Сергеем Семаком, генеральный директор клуба Александр Медведев, тренер «Зенита"-2 Владислав Радимов, а также Михаил Кержаков, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, футболисты дублирующего состава и команды U-16 «Газпром"-Академии.

Футболисты Зенит и Владислав Радимов у Зенитовского автобуса Дарья Драй © ИА REGNUM

Продолжительность поездки составила около 20 минут, автобус двигался со всеми остановками, а для входящих пассажиров она стала бесплатной, рассказали в пресс-службе «Зенита». В клубе поддержали идею перекрасить все автобусы Петербурга в цвета «Зенита» и выразили готовность помочь ГУП «Пассажиравтотранс» в осуществлении этой задумки.

Футболисты Зенит и Сергей Семак у Зенитовского автобуса Дарья Драй © ИА REGNUM

«Надеюсь, лазурная окраска станет новой не только для петербургских автобусов, но и всего городского транспорта. Цвет — не только красивый, но, что очень важно, еще и безопасный с точки зрения светоотражения», — заявил Александр Медведев.

Александр Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это отличный шаг для привлечения новых болельщиков», — добавил Сергей Семак.

Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Зенитовские автобусы на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Как уточнили в Смольном, по одному автобусу в новом цвете с 9 ноября будут ходить по маршрутам №1 и №3. «Маршруты выбраны неслучайно: первый — номер победителей, а тройка символизирует букву «З», — пояснили в городской администрации.

Владислав Радимов Дарья Драй © ИА REGNUM Сергей Семак и Владислав Радимов Дарья Драй © ИА REGNUM

Окончательное решение о новом едином цвете для общественного транспорта по итогам эксперимента будет принято в 2020 году. А пока в Смольном ждут мнений петербуржцев о том, как вписываются автобусы цвета «Зенита» в городской пейзаж.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге голосуют за единый цвет для городского транспорта