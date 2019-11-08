Брянск, , 18:03 — REGNUM Начальнику Главного управления Министерства внутренних дел Росси по Саратовской области, генерал-лейтенанту полиции Николаю Трифонову присвоено звание «Почётный житель города Брянска». За эту инициативу проголосовали депутаты Брянского горсовета на внеочередном заседании 8 ноября, сообщили в пресс-службе горсовета.

Николай Трифонов родился в Брянской области в 1960 году. Работать в органах внутренних дел стал с 1987 года. Он возглавлял первый временный отряд внутренних дел Шатойского района Чеченской Республики, куда был направлен в 1999 году со службы в УВД Брянской области.

Генерал-лейтенант полиции имеет множественные государственные и ведомственные награды. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области он возглавляет с февраля 2018 года.