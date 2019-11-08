Москва, , 17:55 — REGNUM Клиенты «Сбербанка» в пятницу, 8 ноября, сообщают о сбоях в работе онлайн-сервиса банка. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках в работе «Сбербанк Онлайн» стали поступать около 16:00 по московскому времени. Проблемы наблюдаются главным образом у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге.

В пресс-службе банка подтвердили информацию о сбоях, призвав клиентов «не беспокоиться». «Это техническая неполадка, которую уже исправляют наши специалисты. Извините за доставленные неудобства», — говорится в сообщении на странице банка в соцсети «ВКонтакте».