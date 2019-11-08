Москва, , 17:54 — REGNUM На юго-западе Москвы проходит проверка воды в реке Раменка после обнаружения в ней пены, передаёт ТАСС.

Необычное явление было обнаружено 7 ноября сотрудниками департамента природопользования столицы. На место прибыли специалисты и провели работы по ликвидации пены, а также последствий её распространения. Сейчас ведутся поиски причины образования, установлены боновые заграждения.

Отмечается, что случаев гибели флоры и фауны выявлено не было. Проводится анализ воды.