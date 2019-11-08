Ростов-на-Дону, , 17:53 — REGNUM В Ростовской области операторы колл-центра принимают звонки от жителей региона по вопросам ЖКХ в круглосуточном режиме. Работа горячей линии организована профильным министерством, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 8 ноября.

«Все поступившие обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки», — пояснили в минЖКХ.

Для оперативного устранения аварий в преддверии отопительного сезона была сформирована 1 тыс. 121 аварийная бригада. Группировка сил и средств насчитывает более 4 тыс. человек и 1 тыс. 149 единиц техники.