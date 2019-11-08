Волгоград, , 17:49 — REGNUM Контракт на строительство сооружений биологической очистки сточных вод заключила администрация Волгограда. Станция появится на острове Голодном, куда поступают стоки из шести районов города. Таким образом, вместе с уже действующей системой механической фильтрации в областном центре появится современный экологичный комплекс, сообщили 8 ноября в пресс-службе мэрии.

Администрация Волгограда заключила контракт с АО «Акватик». Общая площадь застройки нового комплекса составит порядка 4,5 га. Микроорганизмы будут расщеплять органические загрязнения, а управлять всеми технологическими процессами будет автоматика. Производительность станции — 134 тыс. кубических метров стоков в сутки.

Комплекс биоочистки построят на том же месте, где в начале 1990-х годов планировали возвести станцию аэрации, но эти работы так и не были завершены. Недострой демонтирует подрядная организация.