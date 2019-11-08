Москва, , 17:46 — REGNUM В России с начала 2019 года 23 сотрудника полиции погибли и ещё более 1,2 тысячи получили ранения при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщил 8 ноября министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с членами семей погибших сотрудников МВД.

Встреча была приурочена к отмечаемому 8 ноября Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.

Как отметил министр, история органов внутренних дел «насчитывает тысячи примеров мужества и героизма». Колокольцев заверил, что руководство МВД всегда будет оказывать поддержку семьям погибших сотрудников.

В ходе встречи глава МВД передал государственные награды родственникам героев России Артёма Франкевича и Александра Дворникова, награждённых посмертно орденами Мужества указами президента России Владимира Путина. Кроме этого, медаль «За отличие в охране общественного порядка» была передана родственникам Динара Саматова.