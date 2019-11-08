Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Известный стример Ninja (Тайлер Блевинс)выступил в защиту своего коллеги Фэйза Джарвиса (Faze Jarvis), чей Fortnite-аккаунт заблокировала администрация игры. Об этом 8 ноября сообщил журнал PC Gamer.

По мнению Ninja, руководство компании Epic слишком жестоко поступило с Джарвисом, который является создателем высококлассного видеоконтента. Он отметил, что постоянная блокировка аккаунта напрямую скажется на заработке Джарвиса и его успехе как стримера.

Ninja добавил: он не думает, что поступок его коллеги стоило оставлять безнаказанным, но считает, что администрации игры стоило заблокировать аккаунт Джарвиса на период от трёх месяцев до полугода.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Epic заблокировала аккаунт Фэйза Джарвиса в Fortnite за то, что он зашел в игру со стороннего аккаунта и стал играть, используя чит-программу Aimbot (реализует в игре функцию автонаводки). Впоследствии стример выложил в сеть соответствующее видео.

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