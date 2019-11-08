Сухум, , 17:35 — REGNUM Около 500 килограммов мраморного клопа собрали жители Очамчырского района, об этом сообщил в интервью Sputnik сотрудник государственного комитета по сельскому хозяйству Абхазии Дмитрий Хагуш.

Мраморный клоп

Сотрудник госкомитета заметил, что местное население активно принимает участие в сборе насекомого-вредителя, и добавил, что прием мраморного клопа будет проходить до конца года. Комиссия по приему мраморного клопа планирует выехать на следующей неделе в Ткуарчалский район.

27 февраля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о мерах, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом. Кабинет министров установил плату за один килограмм собранного мраморного клопа в размере 1 тыс. руб. Первый этап сбора клопа был проведен в апреле.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад и быстро распространились в садах, огородах и на полях. Насекомое питается молодыми листьями и плодами.

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