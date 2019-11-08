Белгород, , 17:35 — REGNUM Уголовное дело в отношении 75-летней жительницы Прохоровского района Белгородской области возбудили в региональном Следственном комитете, сообщили 8 ноября в пресс-службе ведомства. Женщину подозревают в укрывательстве особо тяжкого преступления — она помогла своей квартирантке скрыть убийство сожителя.

По версии следствия, в мае 2019 года в доме подозреваемой в селе Щелоково 49-летняя квартирантка убила своего сожителя. После этого женщина обратилась к хозяйке с просьбой помочь скрыть следы преступления и тело погибшего. Вместе они закопали мужчину и убрали его вещи.

О преступлении стало известно в июле, когда родственник погибшего с применением силы узнал у квартирантки, что произошло. В отношении неё также возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».