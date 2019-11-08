Плёс, Ивановская область, , 17:29 — REGNUM Работы по проекту благоустройства зоны Верхнего пруда в городе Плёс Ивановской области будут завершены в срок. Об этом ИА REGNUM 8 ноября сообщил заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин, комментируя информацию об отставании на объекте. По его словам, работы ведутся в соответствии с графиком.

«Мы уверены, что с задачей справимся в установленные сроки», — сказал Сергей Коробкин.

В настоящее время подрядчики проводят работы по озеленению. Объем выполненных работ на данный момент, уточнили в пресс-службе правительства области, составляет 60−62%. Согласно условиям контракта, завершены работы должны быть к 20 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Плёс Ивановской области был назван на заседании проектного комитета нацпроекта «Жилье и городская среда» в числе городов, где наблюдается отставание по реализации проекта благоустройства, деньги на который были выделены по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко предупредил отстающие регионы, что в случае срыва сроков они не смогут участвовать в новом конкурсном отборе.

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