Москва, , 17:23 — REGNUM Законы 90-х годов позволяли регионам бесконтрольно повышать тарифы, однако на сегодняшний день такая система пресечена. Об этом в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.

«После того, как по вашему поручению были приняты федеральные законы, которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, которые позволяли регионам и органам местного самоуправления в общем-то бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений, установленных правительством РФ, мы выявили уже около 100 случаев таких попыток, после того как эти законодательные акты вступили в силу. Мы их пресекли», — сказал Артемьев.

Он подчеркнул, что миллионы граждан страны не получили в своих платёжках увеличение сумм именно из-за нового законодательства. При этом Артемьев отметил, что повышение тарифов ЖКХ на сегодняшний день всё же возможно, но лишь с разрешения правительства РФ и ФАС.

Глава ФАС напомнил об установлении принципа «инфляция минус», с помощью которого подавляющее число тарифов будет лишь снижаться.

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