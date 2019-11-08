Тбилиси, 8 ноября 2019, 17:20 — REGNUM У кинотеатров, где пройдет показ фильма «And Then We Danced» («А потом мы танцевали»), мобилизована полиция. Об этом 8 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
В «Галерее Тбилиси» из соображений безопасности отключили лифты. Подняться в кинотеатр «Cavea» возможно только на эскалаторе, на входе на который установили детекторы для проверки пришедших на премьеру.
Напомним, премьера шведского фильма грузинского режиссера Левана Акина «And Then We Danced» состоится сегодня в Грузии, 8 ноября. Сюжет рассказывает о молодом танцоре, чья жизнь радикально меняется после того, как он влюбился в амбициозного соперника.
Председатель «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили заявил, что зрителей в кинотеатры Тбилиси и Батуми не будут пускать на премьеру фильма. Бывший депутат Дмитрий Лорткипанидзе не исключает, что во время премьеры в «Амирани» и «Аполло» может отключиться электроэнергия. Бизнесмен Леван Васадзе распространил видеообращение, в котором отметил, что съемки этого фильма пристыдили грузинскую культуру во всем мире. Грузинская православная церковь заявила о своем протесте против показа фильма о любви гей-пары.
6 ноября МВД Грузии опубликовало заявление, в котором объявило, что сотрудники ведомства обеспечат защиту общественной безопасности и права каждого человека на свободу выражения во время показа фильма. Национальный центр кинематографии Грузии 8 ноября опубликовал заявление, в котором призвал всех, включая представителей духовенства, воздержаться от вмешательства в показы фильма.
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