Тбилиси, , 17:20 — REGNUM У кинотеатров, где пройдет показ фильма «And Then We Danced» («А потом мы танцевали»), мобилизована полиция. Об этом 8 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В «Галерее Тбилиси» из соображений безопасности отключили лифты. Подняться в кинотеатр «Cavea» возможно только на эскалаторе, на входе на который установили детекторы для проверки пришедших на премьеру.

«Мобилизованы адекватные силы. Полицейских столько, сколько необходимо. Мы по возможности проконтролируем ситуацию, и защитим общественный порядок и безопасность. В случае необходимости будут сделаны кордоны, чтобы не было произошло конфронтации между двумя сторонами», — заявил начальник департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

Напомним, премьера шведского фильма грузинского режиссера Левана Акина «And Then We Danced» состоится сегодня в Грузии, 8 ноября. Сюжет рассказывает о молодом танцоре, чья жизнь радикально меняется после того, как он влюбился в амбициозного соперника.

Председатель «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили заявил, что зрителей в кинотеатры Тбилиси и Батуми не будут пускать на премьеру фильма. Бывший депутат Дмитрий Лорткипанидзе не исключает, что во время премьеры в «Амирани» и «Аполло» может отключиться электроэнергия. Бизнесмен Леван Васадзе распространил видеообращение, в котором отметил, что съемки этого фильма пристыдили грузинскую культуру во всем мире. Грузинская православная церковь заявила о своем протесте против показа фильма о любви гей-пары.

6 ноября МВД Грузии опубликовало заявление, в котором объявило, что сотрудники ведомства обеспечат защиту общественной безопасности и права каждого человека на свободу выражения во время показа фильма. Национальный центр кинематографии Грузии 8 ноября опубликовал заявление, в котором призвал всех, включая представителей духовенства, воздержаться от вмешательства в показы фильма.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр кинематографии Грузии призвал не препятствовать показу ЛГБТ-фильма