Москва, , 17:55 — REGNUM В проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период могут внести поправки, предусматривающие ликвидацию радиоактивного могильника в районе Москворечье-Сабурово. Соответствующие корректировки в документ подготовила и внесла фракция КПРФ в законодательном собрании региона.

В поправках предусмотрено выделение на эти цели дополнительных 10 млрд рублей для ФГУП «РАДОН». Данные средства планируется перенаправить с расходов на строительство объектов дорожной инфраструктуры столицы.

Отметим, что согласно принятому в первом чтении проекту бюджета на деятельность ФГУП «РАДОН» предусмотрено около 500 млн рублей на 2020 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Хуснуллин: в полосе строительства Юго-Восточной хорды радиации нет