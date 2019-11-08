Нью-Йорк, США, , 17:16 — REGNUM С мая 2019 года в мире было продано ещё пять миллионов копий игры Grand Theft Auto 5 (GTA 5). Об этом 8 ноября сообщил портал PC Gamer.

Таким образом, с момента своего релиза игра разошлась уже в количестве 115 млн копий, при том, что на момент мая 2018 года значение показателя продаж было равно 95 млн. Издание отмечает: всё это говорит о том, что GTA 5 по-прежнему достаточно популярна, поскольку издатель Take-Two продаёт по 5 млн копий каждые 6 месяцев.

Напомним, релиз GTA 5 состоялся 17 сентября 2013 года, бюджет игры составил $256 млн. Стоит отметить, что только по состоянию на апрель 2018 года GTA 5 принесла разработчикам доход в размере $6 млрд.

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