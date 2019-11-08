Москва, , 17:16 — REGNUM Деньги на покупку квартиры в Москве, трёх машино-мест и участка в Выборгском районе (Ленинградская область) Владимиру Черкалину, отцу подследственного полковника ФСБ Кирилла Черкалина, дал его отец, пишет 8 ноября газета «Ведомости».

В ходе заседания в Головинском суде Москвы Владимир Черкалин сообщил, что в 2011 году получил от своего отца Ивана Черкалина 45 млн рублей.

Владимир Черкалин пояснил что Иван Черкалин — «активный человек — работал на трёх работах».

Владимир Черкалин «У них с матерью трудовой стаж, наверно, сто лет будет. У меня трудовой стаж 38 лет, у жены — 20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество».

Напомним, Кирилла Черкалина, бывшего главу банковского отдела управления «К» ФСБ, обвиняют в получении крупных взяток.

По данным Генпрокуратуры РФ, в квартире родителей Владимира Черкалина обнаружены более $50 млн, миллион евро и 15 млн рублей. Кроме того, крупные суммы найдены у бывшей тёщи Кирилла Черкалина.

Всего в рамках расследования дела по делу Черкалина изъято 12 млрд рублей.

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