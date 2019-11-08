Липецк, , 17:13 — REGNUM В Липецке школа №42 в Октябрьском районе после вмешательства прокуратуры получила новый современный спортивный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

При проверке выяснилось, что школьный стадион «не соответствовал целям физического воспитания учащихся»: дети там рисковали получить травмы на уроках физкультуры, у хоккейной коробки было разбитое асфальтовое покрытие, ограждение было повреждено, не работало освещение, не было беговой дорожки.

Прокуратура через суд потребовала от городского департамента образования устранить нарушения. Иск был удовлетворён, и на территории школы обустроили новый спортивный комплекс.