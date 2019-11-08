Симферополь, , 17:18 — REGNUM В Бахчисарайском районе Крыма построят новую общеобразовательную школу на 250 мест, стоимость строительства составит 285,3 миллиона рублей. Объявление о конкурсе по отбору подрядчика опубликовано на официальном сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 285 348 490 рублей. Работы будут финансироваться из бюджета республики. Заказчиком работ, согласно документам закупки, выступает государственное казенное учреждение «Противооползневое управление».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе создадут молодёжное арт-пространство, чтобы молодые люди имели возможность реализовывать свои креативные идеи.

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