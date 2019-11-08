Рига, , 17:03 — REGNUM Государственная полиция Латвии на текущей неделе приняла решение о заключение контракта на сумму 99 103 евро, чтобы оборудовать форму дорожных полицейских видеокамерами. Об этом пишет в пятницу, 8 ноября, портал NRA.

Предполагается, что камера будет направлена на человека с кем общается полицейский. О записи потенциальному нарушителю будет сообщать специальная индикация — включенный дисплей или лампочка светодиода. Аппаратура предназначена для работы зимой и в тёмное время суток.

Обучения сотрудников полиции работе с новой аппаратурой будет проходить в Риге, Елгаве, Даугавпилсе, Лиепае и Валмиере. Цель — устранить споры между полицейскими и нарушителями, укрепить дисциплину в полиции. Подобное обмундирование уже закупила муниципальная полиция Риги.