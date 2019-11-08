Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Количество сотрудников центрального офиса ритейлинговой компании «Лента», обратившихся к медикам с симптомами инфекционного заболевания, превысило 100 человек, более 30 человек госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Все сотрудники получают необходимую медицинскую помощь, состояние их здоровья стабильное. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает её магазины», — подчеркивают в «Ленте».

Напомним, с 3 ноября сотрудники центрального офиса, находящегося в Приморском районе Петербурга, начали обращаться к врачам с симптомами острой кишечной инфекции. Петербургское управление Роспотребнадзора открыло эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявило серьезные нарушения в пищеблоке для сотрудников, после чего работу служебной столовой приостановили. Материалы дела об административном правонарушении направлены в суд. Сотрудники столовой и контактные лица взяты под наблюдение, в пищеблоке проведена дезинфекция.

В свою очередь, в «Ленте» заявляют, что «на сегодняшний день результаты лабораторных испытаний компанией не получены, точные причины и источник заражения не установлены», при этом попавшая в СМИ «первоначальная версия о том, что источником инфекции могли стать блюда из курицы, входившие в меню столовой 1 ноября 2019 года, не подтвердилась».

В компании отметили, что служебная столовая центрального офиса закрыта для устранения выявленных нарушений и установления причин ЧП. При этом в «Ленте» настаивают, что все сотрудники столовой имели медицинские книжки. В Роспотребнадзоре ранее говорили об обратном.

«Лента» ведет собственное служебное расследование причин массового отравления сотрудников, а также осуществляет профилактические мероприятия среди персонала.

«Компания «Лента» оплатит больничные листы сотрудников в объёме заработной платы за соответствующий период», — пообещали в руководстве ритейлера.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор Петербурга закрыл столовую «Ленты» после отравления людей