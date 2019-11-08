Курск, , 17:02 — REGNUM Курскому региональному сосудистому центру на базе областной клинической больницы исполнилось 10 лет. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, он открылся в 2009 году и с тех пор получил первичные отделения в Железногорске, Горшечном, Медведенке, Рыльске и в курской БСМП.

Курский региональный сосудистый центр Adm.rkursk.ru

Терапия и лечение перенесших инфаркт и инсульт пациентов за 10 лет работы позволила медикам вернуть к нормальной жизни более 70 тысяч человек.

Центр оборудован компьютерными томографами, ультразвуковыми комплексами, двумя ангиографами, нейрохирургическими операционными на два зала. В учреждении работают неврологическое, кардиологическое и отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

К открытию готовится отделение второго этапа реабилитации пациентов с патологией центральной нервной системы. В центре намерены развивать хирургические операции пациентам из группы риска с аритмией и большую кардиохирургию, в частности — операции на коронарных сосудах.