Москва, , 16:59 — REGNUM Билеты на поезда в Крым за первые полдня продаж приобрели уже почти 2,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога».

Как уточняется, по состоянию на 15:00 мск было продано 2484 билета, в том числе 606 билетов — через кассы в Крыму. В КЖД добавили, что все кассы функционируют без сбоев.

Напомним, продажа билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь началась утром 8 ноября на сайтах РЖД и официального перевозчика.

Первый состав из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.