Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM В Свердловской области заболевшие воспитанники загородного лагеря «Лесная жемчужина» находятся под контролем медиков. Их состояние не вызывает опасений, сообщает областной департамент информполитики.

Сейчас состояние здоровья детей оценивается как удовлетворительное. Им назначены дополнительные обследования. Для серьёзного беспокойства поводов нет, уверен областной министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов.

Он также добавил, что по факту ЧП идут проверки. По итогам работы межведомственной комиссии будут сделаны должные выводы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в лагере заболели 19 детей. Проверку по этому факту начал Следственный комитет.

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