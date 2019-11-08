8 ноября 2019 | Время чтения 1 мин

Нью-Дели, , 17:01 — REGNUM В наступившие холода ИА REGNUM предлагает своим читателям визуальное путешествие по жаркой и совсем не туристической Индии. Коллаборация с фотографом Сергеем Строителевым позволит увидеть загадочные индийские истории в режиме реального времени.

Сергей Строителев Сергей Строителев © ИА REGNUM

Поместив в фокус своего объектива остросоциальные темы, Сергей Строителев исследует то, о чём сложно говорить и что не принято показывать, выбирая для каждой истории свой визуальный язык. Глубоко погружаясь в тему, Сергей приглашает зрителя подробно разглядеть мусорный муравейник Бангладеш, колонию для прокажённых или молчаливые берега Балтики.

При сотрудничестве ИА REGNUM документальный фотограф отправляется в большое путешествие по Индии, чтобы рассказать об увиденном. Но что именно попадёт в поле его внимания — никто не может предсказать.

В результате этого непредсказуемого странствия, мы опубликуем несколько лонгридов, а во время путешествия вы сможете следить за тем, как разворачиваются события, с помощью нашего инстаграм-канала, на котором мы будем регулярно публиковать фотографии Сергея в режиме реального времени.

Фото из серии «Из чего соткан муравейник Бангладеш?» Сергей Строителев © ИА REGNUM Фото из серии «Из чего соткан муравейник Бангладеш?» Сергей Строителев © ИА REGNUM

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