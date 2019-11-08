Рязань, , 17:24 — REGNUM В Рязани открыли памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. Об этом 8 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани Дарья Антонова © ИА REGNUM

Оркестр Дарья Антонова © ИА REGNUM

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении долга, представители силовых ведомств, общественных и молодежных организаций.

Возложение цветов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, при участии бойцов ОМОН Росгвардии в 2019 году в ходе спецопераций полиции передали свыше 5 тыс. лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

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