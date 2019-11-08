Рязань, 8 ноября 2019, 17:24 — REGNUM В Рязани открыли памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. Об этом 8 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Почётный караул на церемонии открытия памятника
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Последние приготовления перед церемонией
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк Железнодорожников в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Матери погибших при исполнении служебного долга
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Виктор Золотов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония открытия памятника сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Почётный залп
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оркестр
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оркестр
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оркестр
Оркестр
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении долга, представители силовых ведомств, общественных и молодежных организаций.

Скульптор Александр Рожников
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Николай Любимов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония открытия памятника сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония открытия памятника сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония открытия памятника сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония открытия памятника сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония открытия памятника сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония открытия памятника сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга в Рязани
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Матери погибших при исполнении служебного долга
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов
Возложение цветов
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, при участии бойцов ОМОН Росгвардии в 2019 году в ходе спецопераций полиции передали свыше 5 тыс. лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Читайте подробнее: Бойцы ОМОН Росгвардии обезвредили три вооруженные группы в 2019 году