Кэри, США, , 17:02 — REGNUM В онлайн-магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача игр Nuclear Throne и Ruiner. Об этом сообщается на сайте сервиса 8 ноября.

Оба проекта можно получить до 14 ноября 2019 года. После этого бесплатной в магазине станет игра The Messenger.

Напомним, онлайн-магазин Epic Games Store регулярно проводит бесплатную раздачу видеоигр. Для их получения нужно лишь зарегистрироваться в сервисе.

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