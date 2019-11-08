Липецк, , 16:52 — REGNUM На личный сайт главы Липецкой области Игоря Артамонова за 10 месяцев 2019 года поступило 14 тыс. 923 обращения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 3806 касались сферы ЖКХ, 2715 — благоустройства, 2658 — дорог и транспорта.

Липчане также сообщали о проблемах в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Меньше всего было жалоб на тему демографии, туризма и промышленности — 23, 16 и 17. По 9100 жалобам уже приняты меры. В краткосрочной или долгосрочной перспективе решатся вопросы ещё по 2042 обращениям.

В октябре поступило 1044 обращения. Из них большая часть — 556 — исполнена, еще 141 находится на рассмотрении. Так же, как и в остальные месяцы, чаще всего жителей Липецкой области интересуют проблемы ЖКХ — 493 жалобы, дороги и транспорт — 511, благоустройство — 391. Самыми активными пользователями сайта среди районов в октябре стали грязинцы, лебедянцы, ельчане и жители Липецкого района. За последние три месяца пик обращений пришелся на август. В частности, от жителей Липецкого района поступило 117 жалоб, в сентябре — 47 и 39 в октябре.

О необходимости создания сайта Игорь Артамонов заявил уже в первые дни работы в новой должности. Функционал интернет-площадки позволяет липчанам либо сообщать о существующих проблемах и предлагать свои идеи. Ресурс позволяет поддерживать обратную связь с пользователем, информируя о статусе его обращений.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Необходимо принимать правильные решения и так расходовать бюджетные средства, чтобы жители области видели практическое решение своих проблем. Поэтому будем вместе думать, как благоустраивать наши города и села, улучшать здравоохранение и образование, искать инвесторов и дополнительные источники доходов. Но главное — власть должна научиться слышать, что хотят люди, и делать именно это», — считает Игорь Артамонов.