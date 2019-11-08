Липецк, 8 ноября 2019, 16:52 — REGNUM На личный сайт главы Липецкой области Игоря Артамонова за 10 месяцев 2019 года поступило 14 тыс. 923 обращения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 3806 касались сферы ЖКХ, 2715 — благоустройства, 2658 — дорог и транспорта.
Липчане также сообщали о проблемах в образовании, здравоохранении и социальной сфере. Меньше всего было жалоб на тему демографии, туризма и промышленности — 23, 16 и 17. По 9100 жалобам уже приняты меры. В краткосрочной или долгосрочной перспективе решатся вопросы ещё по 2042 обращениям.
В октябре поступило 1044 обращения. Из них большая часть — 556 — исполнена, еще 141 находится на рассмотрении. Так же, как и в остальные месяцы, чаще всего жителей Липецкой области интересуют проблемы ЖКХ — 493 жалобы, дороги и транспорт — 511, благоустройство — 391. Самыми активными пользователями сайта среди районов в октябре стали грязинцы, лебедянцы, ельчане и жители Липецкого района. За последние три месяца пик обращений пришелся на август. В частности, от жителей Липецкого района поступило 117 жалоб, в сентябре — 47 и 39 в октябре.
О необходимости создания сайта Игорь Артамонов заявил уже в первые дни работы в новой должности. Функционал интернет-площадки позволяет липчанам либо сообщать о существующих проблемах и предлагать свои идеи. Ресурс позволяет поддерживать обратную связь с пользователем, информируя о статусе его обращений.