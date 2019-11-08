8 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Далеко не все владельцы загородных домов и дач остаются зимовать на участке. Отъезд хозяев с наступлением холодов существенно повышает риск неблагоприятных ситуаций — пожаров, краж, замерзания труб, в результате которых загородное имущество может пострадать

Валерия Юрова, , 16:49 — REGNUM Самые распространенные риски, которые угрожают дачным поселкам зимой, — пожары, кражи и замерзание жидкости в инженерных системах. Не секрет, что финансовые убытки от таких инцидентов могут быть довольно значительными.

Цитата из мультфильма Леонида Амальрика «Кошкин дом», 1958

Пожары занимают первое место по частоте и масштабам причиняемого вреда среди страховых случаев, которые происходят в холодное время с загородными домами. Например, на участке одного из клиентов страховой компании «Сбербанк страхование», который остался на зиму в загородном доме, из-за короткого замыкания произошло возгорание. Огонь перекинулся на баню соседа. «Виновнику» инцидента повезло: его полис включал в себя страхование ответственности перед третьими лицами. Именно поэтому страховая компания полностью возместила ущерб, в том числе за сгоревшую баню.

Размеры страховых выплат в результате пожаров в загородных домах могут достигать полной страховой суммы, на которую застраховано имущество. Средняя выплата по этой причине может составлять около 400 тыс. рублей.

На втором месте — кражи и противоправные действия третьих лиц. Когда хозяева консервируют дачу и уезжают в город, риски проникновения в дома посторонних повышаются. Среди наиболее распространенных примеров нанесения ущерба загородному имуществу — взлом дверей, бой стекол, поломка мебели, кража имущества. Высокие заборы, железные двери, решетки на окнах, сигнализация и даже присутствие дежурного сторожа не всегда является панацеей от краж. Например прошлой зимой в дачный дом одного из клиентов страховщика проникли посторонние. Они безуспешно пытались вскрыть дверь, сильно ее повредили, затем разбили окно, через него попали в дом и украли бытовую технику и два велосипеда. По таким случаям средняя страховая сумма составляет около 200 тыс. рублей.

Еще один враг для дач — оставшаяся на зиму вода в батареях, трубах, бачках отопления. Риск, вероятность которого существенно возрастает с наступлением холодов, — разрыв труб из-за замерзание жидкости в инженерных системах. А это очень неприятно: весной придется столкнуться с «сюрпризами» — незапланированными расходами на их ремонт.

Что попадает под страховую защиту?

внутренняя и внешняя отделка дома или дачи (дверные и оконные блоки (включая остекление), полы, легкие перегородки, слой отделочных материалов, нанесенный на полы, стены, потолок);

инженерное оборудование (сантехническое и инженерное оборудование, электросчетчики, электропроводка и т.д.);

конструктивные элементы (стены, перегородки и перекрытия, фундаменты с цоколем, наружные и внутренние стены и перегородки, перекрытия (подвальные, межэтажные, чердачные), крыша);

движимое имущество (мебель, бытовая и оргтехника, одежда, обувь, постельные принадлежности и т.д.);

гражданская ответственность перед соседями в случае причинения вреда;

дополнительные постройки (находящиеся в пределах одного земельного участка с частным домом обособленные строения, обозначенные на плане земельного участка, предназначенные для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд граждан, включая бани, гаражи, заборы, сараи, теплицы, навесы и не предназначенные для проживания физических лиц).

Застраховать загородный дом или дачу можно от следующих рисков:

пожара;

противоправных действий третьих лиц (кража с незаконным проникновением в помещение, грабёж, разбой, умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами, хулиганство, вандализм);

залива;

взрыва;

стихийных бедствий;

удара молнии;

падения летательных аппаратов и их частей;

чрезвычайных ситуаций.

В данном случае описан продукт «Защита частного дома» СК «Сбербанк страхование», однако в разных компаниях страховая защита может отличаться в зависимости от продуктовых предложений, поэтому важно внимательно читать договор страхования. Например, риск «замерзание жидкости в инженерных системах» страхуют единицы страховщиков на российском страховом рынке. В СК «Сбербанк страхование» этот риск входит продукт для премиального канала. Есть устойчивый миф, что страхование — это дорого. В СК «Сбербанк страхование» стоимость полиса со страховой суммой 900 тыс. рублей составит примерно 3490 рублей в год.

Размер страховых выплат от таких инцидентов варьируется в зависимости от нанесенного ущерба и застрахованных лимитов. Сегодня, чтобы застраховать дом, не нужно идти в офис страховой компании, это можно сделать онлайн на сайте компании.

Что делать при наступлении страхового случая.

Безусловно, наступления страхового случая никто не ждет. Однако если с имуществом все же что-то произошло, стоит знать, как правильно и быстро возместить ущерб.

Шаг 1. В зависимости от происшествия вызовите экстренную помощь по единому номеру телефона 112 или специалистов коммунальных служб.

В зависимости от происшествия вызовите экстренную помощь по единому номеру телефона 112 или специалистов коммунальных служб. Шаг 2. По возможности постарайтесь спасти свое имущество и сохранить самое важное.

По возможности постарайтесь спасти свое имущество и сохранить самое важное. Шаг 3 . Сфотографируйте детально все повреждения.

. Сфотографируйте детально все повреждения. Шаг 4. Позвоните на горячую линию страховой службы, специалисты контактного центра проконсультируют о документах, которые нужно будет предоставить и дальнейших шагах.

Владельцы недвижимости далеко не всегда задумываются об угрозах имуществу и надеются на то, что ничего непредвиденного не произойдет. Тогда как зимой особенно важно предугадать возможные угрозы, которые могут произойти с вашим домом или имуществом, и защититься от последствий самым простым и надежным способом — при помощи страхования.

Валерия Юрова — руководитель управления по страхованию имущества СК «Сбербанк страхование»