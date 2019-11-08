Валерия Юрова, 8 ноября 2019, 16:49 — REGNUM Самые распространенные риски, которые угрожают дачным поселкам зимой, — пожары, кражи и замерзание жидкости в инженерных системах. Не секрет, что финансовые убытки от таких инцидентов могут быть довольно значительными.

Цитата из мультфильма Леонида Амальрика «Кошкин дом», 1958
Цитата из мультфильма Леонида Амальрика «Кошкин дом», 1958

Пожары занимают первое место по частоте и масштабам причиняемого вреда среди страховых случаев, которые происходят в холодное время с загородными домами. Например, на участке одного из клиентов страховой компании «Сбербанк страхование», который остался на зиму в загородном доме, из-за короткого замыкания произошло возгорание. Огонь перекинулся на баню соседа. «Виновнику» инцидента повезло: его полис включал в себя страхование ответственности перед третьими лицами. Именно поэтому страховая компания полностью возместила ущерб, в том числе за сгоревшую баню.

Размеры страховых выплат в результате пожаров в загородных домах могут достигать полной страховой суммы, на которую застраховано имущество. Средняя выплата по этой причине может составлять около 400 тыс. рублей.

На втором месте — кражи и противоправные действия третьих лиц. Когда хозяева консервируют дачу и уезжают в город, риски проникновения в дома посторонних повышаются. Среди наиболее распространенных примеров нанесения ущерба загородному имуществу — взлом дверей, бой стекол, поломка мебели, кража имущества. Высокие заборы, железные двери, решетки на окнах, сигнализация и даже присутствие дежурного сторожа не всегда является панацеей от краж. Например прошлой зимой в дачный дом одного из клиентов страховщика проникли посторонние. Они безуспешно пытались вскрыть дверь, сильно ее повредили, затем разбили окно, через него попали в дом и украли бытовую технику и два велосипеда. По таким случаям средняя страховая сумма составляет около 200 тыс. рублей.

Еще один враг для дач — оставшаяся на зиму вода в батареях, трубах, бачках отопления. Риск, вероятность которого существенно возрастает с наступлением холодов, — разрыв труб из-за замерзание жидкости в инженерных системах. А это очень неприятно: весной придется столкнуться с «сюрпризами» — незапланированными расходами на их ремонт.

Что попадает под страховую защиту?

  • внутренняя и внешняя отделка дома или дачи (дверные и оконные блоки (включая остекление), полы, легкие перегородки, слой отделочных материалов, нанесенный на полы, стены, потолок);
  • инженерное оборудование (сантехническое и инженерное оборудование, электросчетчики, электропроводка и т.д.);
  • конструктивные элементы (стены, перегородки и перекрытия, фундаменты с цоколем, наружные и внутренние стены и перегородки, перекрытия (подвальные, межэтажные, чердачные), крыша);
  • движимое имущество (мебель, бытовая и оргтехника, одежда, обувь, постельные принадлежности и т.д.);
  • гражданская ответственность перед соседями в случае причинения вреда;
  • дополнительные постройки (находящиеся в пределах одного земельного участка с частным домом обособленные строения, обозначенные на плане земельного участка, предназначенные для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд граждан, включая бани, гаражи, заборы, сараи, теплицы, навесы и не предназначенные для проживания физических лиц).

Застраховать загородный дом или дачу можно от следующих рисков:

  • пожара;
  • противоправных действий третьих лиц (кража с незаконным проникновением в помещение, грабёж, разбой, умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами, хулиганство, вандализм);
  • залива;
  • взрыва;
  • стихийных бедствий;
  • удара молнии;
  • падения летательных аппаратов и их частей;
  • чрезвычайных ситуаций.

В данном случае описан продукт «Защита частного дома» СК «Сбербанк страхование», однако в разных компаниях страховая защита может отличаться в зависимости от продуктовых предложений, поэтому важно внимательно читать договор страхования. Например, риск «замерзание жидкости в инженерных системах» страхуют единицы страховщиков на российском страховом рынке. В СК «Сбербанк страхование» этот риск входит продукт для премиального канала. Есть устойчивый миф, что страхование — это дорого. В СК «Сбербанк страхование» стоимость полиса со страховой суммой 900 тыс. рублей составит примерно 3490 рублей в год.

Размер страховых выплат от таких инцидентов варьируется в зависимости от нанесенного ущерба и застрахованных лимитов. Сегодня, чтобы застраховать дом, не нужно идти в офис страховой компании, это можно сделать онлайн на сайте компании.

Что делать при наступлении страхового случая.

Безусловно, наступления страхового случая никто не ждет. Однако если с имуществом все же что-то произошло, стоит знать, как правильно и быстро возместить ущерб.

  • Шаг 1. В зависимости от происшествия вызовите экстренную помощь по единому номеру телефона 112 или специалистов коммунальных служб.
  • Шаг 2. По возможности постарайтесь спасти свое имущество и сохранить самое важное.
  • Шаг 3. Сфотографируйте детально все повреждения.
  • Шаг 4. Позвоните на горячую линию страховой службы, специалисты контактного центра проконсультируют о документах, которые нужно будет предоставить и дальнейших шагах.

Владельцы недвижимости далеко не всегда задумываются об угрозах имуществу и надеются на то, что ничего непредвиденного не произойдет. Тогда как зимой особенно важно предугадать возможные угрозы, которые могут произойти с вашим домом или имуществом, и защититься от последствий самым простым и надежным способом — при помощи страхования.

Валерия Юрова — руководитель управления по страхованию имущества СК «Сбербанк страхование»