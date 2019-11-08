Кемерово, , 16:48 — REGNUM Дорожники, коммунальные службы и энергетики Кемеровской области готовы к ухудшению погоды, заявили в администрации региона.

«В полной готовности находятся аварийные бригады ЖКХ и энергетики (их по области около 800) и три областных аварийно-восстановительных отряда, действующих на базе службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, — уточнили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса. — В наличии необходимая спецтехника, ГСМ, дизель-генераторы, неснижаемый аварийный запас оборудования и материалов. Дорожники запаслись противогололёдными материалами и переоснастили технику для работы в зимний период».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выходные в Кузбассе ожидается похолодание, местами до — 25 ºС. В отдельных районах снег и ветер.

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