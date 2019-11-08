Токио, , 17:01 — REGNUM Компания Square Enix выпустила «Полное издание» для игры Just Cause 4. Трейлер, демонстрирующий вошедший в него контент, появился на официальном YouTube-канале игры 7 ноября.

В состав «Полного издания» войдут все виды оружия, техники и средств передвижения. Также игроки смогут поиграть в сюжетные дополнения: Los Demonios, Dare Devils и Agency Strikes Back.

Напомним, оригинальная Just Cause 4 вышла 3 декабря 2018 года. Проект получил смешанные оценки от игроков и критиков.

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