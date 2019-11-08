Рязань, , 16:47 — REGNUM Памятник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга открыли 8 ноября в парке Железнодорожников в Рязани. Главной особенностью архитектурно-скульптурной композиции стала портретная фигура Героя России, уроженца Рязани Дмитрия Серкова, погибшего в ходе спецоперации против боевиков на Северном Кавказе в 2007 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На торжественную церемонию открытия памятника приехал директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Рязанской области Николай Любимов, генералы и офицеры Центрального округа войск национальной гвардии РФ, руководители силовых структур региона, члены семей погибших сотрудников, ветераны службы, юные кадеты.

«Этот памятник посвящён тем, кто ценой собственной жизни отстаивал закон и порядок в стране, кто с честью исполнил свой долг, сложив головы за мир и спокойствие в российских городах. И в скорбный список героев, не вернувшихся с задания, навечно занесены имена 11 наших боевых товарищей — уроженцев Рязанской земли», — сказал Виктор Золотов.

Архитектурно-скульптурная композиция памятника состоит из 11-метровой гранитной стелы, в верхней части которой размещены силуэты четырёх бронзовых журавлей. На гранитном постаменте установлены три бронзовые фигуры воинов разных поколений, одна из которых — портретная скульптура Дмитрия Серкова с девочкой на руках.