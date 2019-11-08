Москва, , 16:58 — REGNUM Около 80% жителей столицы поддерживают строительство Московских центральных диаметров. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

О таком уровне поддержки говорят данные опроса на портале «Активный гражданин». Согласно его результатам, полностью поддерживают проект МЦД 57,09% респондентов. Скорее поддерживают — 21,62%. За вариант ответа «поддерживаю, но у меня есть предложения и замечания» проголосовало 1,42% респондентов.

За то, что «проект полезен, но не является первоочередным» проголосовало 6,81% участников опроса. Не поддерживают проект 5,42%. За то, что «принимать решение по реализации проекта должны специалисты» высказалось 3,21%. Затруднились с ответом 4,42% респондентов.

При этом среди москвичей, проживающих вблизи линий МЦД, уровень поддержки достигает 90%. При этом более 75% участников голосования планируют использовать МЦД для повседневных поездок. Всего в опросе приняло участие свыше 196 тысяч человек.

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