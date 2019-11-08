Пешавар, Пакистан, , 16:52 — REGNUM 8 ноября в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва было заложено здание хранилища для вакцин, которое будет строиться на средства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, на открытии церемонии присутствовал помощник Верховного комиссара Джордж Окотх-Оббо. Как отметил представитель ООН, за последние пять лет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выделило на нужды здравоохранения в Пакистане 38 миллионов долларов и намерено и впредь финансировать такие проекты.

Внимание Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев к провинции Хайбер-Пахтунхва объясняется тем, что именно здесь располагается большое количество беженцев из соседнего Афганистана. Плохие условия жизни беженцев делают их поселения потенциальным источником опасных инфекционных заболеваний.