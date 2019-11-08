Исламабад, , 16:51 — REGNUM Жители столицы Пакистана Исламабада пожаловались правительству на серьезные неудобства, которые создают участники оппозиционного «Марша свободы» и сидячей забастовки.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, из-за того, что лагерь протестующих находится в зоне H-9 уже более недели, местные жители опасаются за свою безопасность, так как постоянно ожидают столкновений оппозиции с полицией. Кроме того, палаточный лагерь затрудняет движение по Кашмирскому шоссе, из-за чего была закрыта местная автостанция, а автобусное сообщение между столицей и соседним Равалпинди (провинция Панджаб) приостановлено на неопределенное время. Жители окрестных районов боятся выпускать женщин и детей одних на улицу, а расположенный неподалеку от лагеря Университет современных языков даже перенес экзаменационную сессию.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».