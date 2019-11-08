Исламабад, , 16:48 — REGNUM Британское издание Guardian обвинило правительство Пакистана в сокрытии вспышки опасного штамма полиомиелита в округе Диамер (Гилгит-Балтистан) и Исламабаде.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в статье Gurdian говорится о том, что 12 детей были парализованы в результате заражения опасным штаммом полиомиелита P2. По данным издания, Бабар бин Атта, ранее ответственный за борьбу с полиомиелитом в стране, приказал скрыть факты заражения. Сам Бабар бин Атта назвал обвинения британского издания «необоснованными» и потребовал опровержения и извинений. По мнению чиновника, авторы из Gurdian перепутали названия штаммов и полностью исказили ситуацию.

Напомним, что полиомиелит в Пакистане еще не искоренен, несмотря на усилия правительства страны, проводящего масштабную вакцинацию