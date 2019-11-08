Москва, , 16:25 — REGNUM Средства от платных парковок в Москве направили на благоустройство 13 дворов района Арбат. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «АМПП».

Согласно информации, всего в районе планируют обустроить «9 тыс. кв. м газонов, посадить около двух тысяч кустарников и деревьев, установить клумбы и цветники». Кроме этого, обновляется асфальтовое покрытие и организуются парковочные карманы, ремонтируются дворовые площадки — детские, спортивные, а также для выгула и дрессировки животных.

В пресс-службе отмечают, что голосование за проекты ведётся на платформе «Активный гражданин».