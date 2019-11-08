Москва, , 16:26 — REGNUM Проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) будет бесплатным для детей до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Унифицированы и льготы на проезд. Так, дети до семи лет смогут бесплатно ездить в пригородных поездах, как в метро и на МЦК», — отмечено в сообщении.

Отметим, что сейчас в пригородных электричках между Москвой и Подмосковьем бесплатно могут ездить только дети до пяти лет.

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